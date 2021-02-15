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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 29 şüpheli tutuklandı

merkezli soruşturmasında 29 şüpheli tutuklandı

merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 29 şüpheli tutuklandı
AA

15.02.2021, 22:48

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 38 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 53 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Şubat'ta örgütün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 1 yarbay, 1 binbaşı, 32 astsubay, 2 uzman çavuşun bulunduğu 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 53'ü 38 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Ekipler 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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