Balıkesir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın naaşı ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'ne getirilerek burada baba ocağında helallik alındı. Helallik alınmasının ardından doğum yeri olan Çandır Mahallesi'ne getirilen şehit Gıcır için mahalle meydanında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından dualarla mezarlığa götürülen şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.





Törene, Ümit Gıcır'ın babası Musa, annesi Sülbiye Gıcır'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.