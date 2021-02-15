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Haberler Balıkesir Balıkesir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır, memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
İHA

15.02.2021, 15:42

Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın naaşı ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'ne getirilerek burada baba ocağında helallik alındı. Helallik alınmasının ardından doğum yeri olan Çandır Mahallesi'ne getirilen şehit Gıcır için mahalle meydanında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından dualarla mezarlığa götürülen şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.



Törene, Ümit Gıcır'ın babası Musa, annesi Sülbiye Gıcır'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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