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Haberler Balıkesir Balıkesir-Susurluk kara yolu taşıt geçişine kapatıldı

- kara yolu taşıt geçişine kapatıldı

Son dakika haberi... - kara yolu, yoğun kar nedeniyle ağır taşıtların geçişine kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir-Susurluk kara yolu taşıt geçişine kapatıldı
AA

15.02.2021, 23:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 23:50

Kent genelinde 3 gündür devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirler arası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde yağan kar ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Balıkesir-Susurluk ve Susurluk-Balikesir istikametleri yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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