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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

'de kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış yüz yüze eğitime yeni başlayan bazı okullarda eğitime engel oluyor. 'de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak. Balıkesir'de okullar açık mı?

Balıkesir'de kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
AA

16.02.2021, 09:19

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

Yaygın eğitim kursları, özel kurslar, okullar, gündüz bakımevleri, kreşler ile çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit hariç diğer ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

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