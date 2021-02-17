İzmir-Bursa Otoyolu'nda 30 kilometrelik kuyruk

Meteoroloji'nin günlerdir turuncu alarmda bulunduğu kar yağışı, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Balıkesir merkez, iç kesimler ve kıyı şeridinde 4 günden bu yana etkili oluyor. Ulaşıma engel olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda hayat adeta çileye dönüştü. Önceki gece saatlerinde tipi şekline dönen kar yağışı nedeniyle İzmir-Bursa Otoyolu'nun, Balıkesir'in Susurluk ilçesi çevresinde yol kapandı. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar seferber edilirken, yolda mahsur kalan ve uzun araç konvoyları oluşturan sürücülerle araçlarda bulunan vatandaşlara Balıkesir AFAD, Kızılay, polis ve jandarma ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

"MECBUREN GERİ DÖNECEĞİZ"

Balıkesir yolunda kalan Mehmet Sedat Ulukaya, "Çocuklarımın yanındaydım. Yola çıktım ama keşke çıkmasaydım, kaç saattir buradayım. Mecburen geri döneceğim" dedi. Edremit'ten gelen bir aile ise Bursa'ya gitmek istediklerini ancak geri döneceklerini söyledi.

SUAT SALGIN