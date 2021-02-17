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Haberler Balıkesir İzmir-İstanbul yolu çift yönlü trafiğe açıldı

- yolu çift yönlü trafiğe açıldı

’i etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan - kara yolunun mevkii 15 saati aşkın süre sonunda araç geçişine çift yönlü açıldı.

İzmir-İstanbul yolu çift yönlü trafiğe açıldı
İHA

17.02.2021, 12:33

Kar yağışı boyunca İzmir-Bursa kara yolunda mahsur kalan araçlar gidecekleri yöne doğru yolculuklarına başlarken, yolda yapılan çalışmaların ardından ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı gözlendi.

Yoğun kar yağışı yüzünden trafiğe kapanan İzmir-Bursa-İstanbul kara yolu dün gece yarısından itibaren çift yönlü ulaşıma açıldı. Bugün gündüz saatlerinde İzmir-Bursa yolunun Susurluk mevkiinde trafiğin aktığı görüldü. İki gündür kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlarla trafiğe çıkmasına izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar yolculuklarına devam etti.
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