Kar yağışı boyunca İzmir-Bursa kara yolunda mahsur kalan araçlar gidecekleri yöne doğru yolculuklarına başlarken, yolda yapılan çalışmaların ardından ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı gözlendi.
Yoğun kar yağışı yüzünden trafiğe kapanan İzmir-Bursa-İstanbul kara yolu dün gece yarısından itibaren çift yönlü ulaşıma açıldı. Bugün gündüz saatlerinde İzmir-Bursa yolunun Susurluk mevkiinde trafiğin aktığı görüldü. İki gündür kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlarla trafiğe çıkmasına izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar yolculuklarına devam etti.
Yoğun kar yağışı yüzünden trafiğe kapanan İzmir-Bursa-İstanbul kara yolu dün gece yarısından itibaren çift yönlü ulaşıma açıldı. Bugün gündüz saatlerinde İzmir-Bursa yolunun Susurluk mevkiinde trafiğin aktığı görüldü. İki gündür kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçlarla trafiğe çıkmasına izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar yolculuklarına devam etti.
İzmir-İstanbul yolu çift yönlü trafiğe açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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