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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

'de 1 mahalle karantinaya alındı

'in ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

18.02.2021, 13:42

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş-çıkışlarını barikatla kapattı.

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