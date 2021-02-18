Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, mahallenin giriş-çıkışlarını barikatla kapattı.Kütahya'da, hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı: 1 ilçe, 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi
Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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