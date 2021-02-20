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Haberler Balıkesir Balıkesir'de sürücü devrilen araçta sıkıştı

'de sürücü devrilen araçta sıkıştı

'de yol kenarına devrilen araçtaki sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüye ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de sürücü devrilen araçta sıkıştı
AA

20.02.2021, 23:31

Dursunbey Balıkesir kara yolunda Erdoğan Tahtalı yönetimindeki 10 FN 374 plakalı otomobil yol kenarına devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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