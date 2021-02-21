Patron, maden mühendisi kadına dehşeti yaşattı

Balıkesir'de bir mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan T, patronu Fatih U. tarafından fabrikaya kilitlenip, darp edildiğini iddia etti. Genç kadın yaşadığı dehşetin görüntülerini sosyal medyadan paylaşırken, Fatih U'nun Canan T'yi bıçakla kovaladığı ve üzerine arabayı sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir Marmara Adası'ndaki mermer fabrikasında meydana gelen olayda iddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U, Canan T'yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T, hastaneden darp raporu aldı.

ÜZERİNE ARACINI SÜRMÜŞ

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühendisi kadın, "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. Önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü, beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum" dedi.

SAÇINDAN SÜRÜKLENMİŞ

Canan T'nin avukatı Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış olduğu işyerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız şekilde dövüldü. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcut" diye konuştu. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Canan T. koşarak uzaklaşırken, Fatih U. olduğu belirtilen kişinin de bıçakla peşinden koştuğu görülüyor.

KAPILARI TEK TEK KİLİTLİYOR

Canan T, bir süre koştuktan sonra 2 kere yere düşüyor, bu arada Fatih U'nun araca binerek kadının üzerine sürdüğü de kameralara yansıyor. Diğer bir görüntüde Fatih U. kapıları tek tek kilitliyor ve Canan T. kaçmaya çalışıyor.

SUAT SALGIN