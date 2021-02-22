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Haberler Balıkesir Hortumun vurduğu Ayvalık’a acil yardım ödeneği çıkarıldı

Hortumun vurduğu ’a çıkarıldı

Geçtiğimiz 11 Şubat akşamında ’in ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum felaketinin ardından harekete geçen Balıkesir Valiliği ile İç İşleri Bakanlığı tarafından ilçeye 204 bin TL çıkarıldı.

Hortumun vurduğu Ayvalık’a acil yardım ödeneği çıkarıldı
İHA

22.02.2021, 18:22

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkiinde 11.02.2021 tarihinde meydana gelen hortum afeti sonrasında

Hortum sonrası hasar ortaya çıktı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personel tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda; Valiliğimizce İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından afetzedelere 19 binanın çatı altı katı olan 56 konut için 204 bin lira acil yardım ödeneği talep edilmiş ve Bakanlığımız tarafından Valiliğimiz emrine 204 bin TL acil yardım ödeneği tahsis edilmiştir.

Hortum afetinden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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