Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Haydar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının saat 21.30'dan itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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