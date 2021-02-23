‘Türkiye’de güvendeyiz’

Marmaris'te mülk sahibi olan yabancıların başında 15 bin kişi ile İngilizler geliyor. İngilizleri toplam 6 bin kişiyle Ruslar ve Ukraynalılar izliyor. Almanya, Hollanda ile İsveç uyruklular ise daha çok Orhaniye, Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerini tercih ediyor. Genellikle güney sahillerinde yaşayan yerleşik yabancı uyruklular, pandemi sürecinde Türkiye'de oldukları için kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Türkiye'nin temizlik kuralları ve beslenme alışkanlıklarının pandemi ile mücadelede hayatlarını kolaylaştırdığını belirtiler.

'HÜKÜMETİN ALDIGI TEDBİRLERİ GÖRÜYORUZ'

TÜRK iş insanı ile evli Rus uyruklu Marina Klimova Tunç, "8 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Pandemi döneminde Marmaris'te kaldım. Annemi ve kardeşimi Rusya'dan getirdim ve hep birlikte zorlu dönemi huzur içinde yaşadık. Marmaris'te pandemi tedbirleri çok iyi olduğu için kendimi huzur ve güvende hissettim. Ülkeme dönmeyi düşünmedim. Türk hükümetinin salgınla ilgili aldığı tedbirleri görüyoruz, duyuyoruz. Başarılı şekilde devam ediyor, bizler de mutluyuz" dedi.

'ÜLKEMDEKİ ÖNLEMLERİ YETERSİZ BULDUM'

İNGİLİZ Charlotte Willson Korkmaz, "İki yıldır Marmaris'te oturuyorum. Bir Türk ile evliyim. Salgın çıktığında ülkemde tedbirleri yetersiz buldum ve İngiltere'ye dönmek istemedim. Marmaris virüs salgınında çok tedbirli davrandı. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre salgına karşı iyi tedbirler alarak işi sıkı tuttu. Pandemi için alınan kontrolleri gördükçe kendimi huzurlu ve güvende hissettim" diye konuştu.

ADEM ÜLKER