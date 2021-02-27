Ayvalık’ta narkotik ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

BALIKESİR Ayvalık'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde stant kurarak vatandaşları uyuşturucu satıcılarına karşı bilgilendirdi. İlçede gençlerin bu illetten uzak tutulması adına özellikle anne ve babaların bilgilendirilmesinin amaçlandığı brifinge, vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Stantta, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce hayata geçirilen "Uyuma" isimli mobil uygulama hakkında da bilgiler verildi. ■ SUAT SALGIN

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