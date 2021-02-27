  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Ayvalık’ta narkotik ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

’ta narkotik ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Ayvalık’ta narkotik ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

27.2.2021

BALIKESİR Ayvalık'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde stant kurarak vatandaşları uyuşturucu satıcılarına karşı bilgilendirdi. İlçede gençlerin bu illetten uzak tutulması adına özellikle anne ve babaların bilgilendirilmesinin amaçlandığı brifinge, vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Stantta, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce hayata geçirilen "Uyuma" isimli mobil uygulama hakkında da bilgiler verildi. ■ SUAT SALGIN
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvalık’ta narkotik ekipleri vatandaşları bilgilendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.