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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

merkezli 3 ilde operasyonu: 11 gözaltı

 merkezli 3 ilde, /PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
DHA

03.03.2021, 00:18

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Balıkesir merkezli Bursa ve Çanakkale illerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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