Balıkesir Valisi Hasan Şıldak uyardı: 'Rengimizi kırmızıdan aşağıya düşürmek...'

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Yeni Kontrollü Süreç ile ilgili alınan kararların açıklanmasının ardından Balıkesir'in yüksek riskli bölgede bulunması sonrasında değerlendirmelerde bulunan Vali Hasan Şıldak aşılama çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Vali Şıldak tedbirlere uyulmasıyla yaşanan olumsuzlukların giderilebileceğini ifade ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gerek Balıkesirlilerden gerekse esnaftan sabretmelerini istedi.



VALİ HASAN ŞILDAK: "RENGİMİZİ KIRMIZIDAN AŞAĞIYA DÜŞÜRMEK BİZİM ELİMİZDE"

Vali Hasan Şıldak Balıkesir'in yüksek riskli iller haritasında yer almasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Tam da dün Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan pandemiyle ilgili yeni kontrollü hayatın, yeni kontrollü normalleşme sürecinin hemen ertesi gününde bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçle ilgili de birkaç hususu belirtmek isterim. İlimiz hakikatten son dönemde; son iki haftalık kısa periyotta maalesef tekrar bir vaka yükselişiyle karşı karşıya kaldı. Bu yöndeki bütün bilgilendirmeleri gayet şeffaf olarak sürecin en başından beri sağlıklı bir şekilde halkımızla paylaşıyoruz, vatandaşlarımızı uyarıyoruz, sanayi kuruluşlarımızı, iş yerlerimizi uyarıyoruz. Ancak bu çok zig-zaglı uzun bir yolculuk. Pandemi süreci bir anlık bir süreç değil, başlayıp biten bir süreç değil, uzun bir süreç. Bu sürecin şu anki fotoğraf çekiminde böyle dönemsel bir yükselmeyle karşı karşıya kaldık. Hep birlikte Halk Sağlığı Başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alalım ve sanayi kuruluşlarımız baktığımızda hakikatten ciddi öcüde vaka üreten yerler olabiliyor zamana zaman. Bu tedbirleri sıkı uygularsak hep birlikte, halkımızla beraber kamuda aldığımız tedbirlerle birlikte, denetimlerimizle birlikte kısa süre içinde biz rengimizi kırmızıdan daha olumlu renklere dönüştüreceğiz. Ama bunun için bir kararlılık gerekiyor, mücadele gerekiyor. Aşılama çalışmalarında ilimiz ilk 5 il arasında bulunuyor. 210 binin üzerinde bir aşılama gerçekleştirildi. Aşılama sürecinin hızlanması, havaların ısınmasıyla açık alan kullanımının artması ve dikkatimizi kaybetmeden, rehavete kapılmadan bu süreci Allah'ın yardımıyla hep birlikte atlatacağız. İyi sonuçlar bekliyoruz. Ama bunun için çaba göstermek gerekiyor. Dikkatiniz için, bu konuya verdiğiniz önem için sizlere tekrar teşekkür ediyorum."





YÜCEL YILMAZ: "BİRAZ DAHA SABIR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir olarak hep birlikte kırmızı renkten daha düşük seviyeye gelmek için sabretmek gerektiğini ifade etti. Yılmaz, "Biz bu süreci Sayın Valimizin ve esnafımızın desteğiyle hiçbir zaman hastanelerde tam dolulukla geçirmedik. Şu anda ilimizin kırmızı renkte gözükmesi filmin sonunu seyretmek lazım. Balıkesir olarak biz bunun altına düşmeye başladığımızda diğer illerle eğer bu kontrollü süreci geçiremezlerse çok daha farklı olur. Biz de sabah saatlerimizde Sayın Valimizle buraya gelmeden pandemi toplantımızı yaptık. Sürecimiz çok iyi. Esnafımız paniğe kapılmasın. Bunlar her 15 günde bir değerlendirilecek. Biz bu süreci şehir olarak; yani hasta-vaka sayısı olarak hiç bir zaman 12'yi geçmedik, şu anda 10'lu seviyelerdeyiz. Yani insanımızın biraz sabrı 15 gün sonra inşallah biz de daha alt seviyelere bir daha yukarıya çıkmamak üzere, bu hastalığı Balıkesir'imizden def ederek, kapatıp, açma durumuna da girmeyecek şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Halkımızın burada dirayeti önemli. Herkese sabırlar dileyerek inşallah bütün esnafımız dükkanlarını 15 gün sonra açar. Ama aşılama hızla devam ediyor, semptomlar aşağıya düşüyor. Mutasyonlu vakalarımızın sayısını azaltıp bir an önce normal hayata geçme sürecine gireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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