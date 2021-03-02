Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü

Kaza, Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. Tevfik Çalışkan idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobili, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Manyas'taki evlerine giderken kazada ölen gençlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.