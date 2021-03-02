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Haberler Balıkesir Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü

'de otomobil su kanalına düştü

-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü (34) ile beraberinde bulunan (28) hayatını kaybetti.

Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü
İHA

02.03.2021, 13:17

Kaza, Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. Tevfik Çalışkan idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobili, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Manyas'taki evlerine giderken kazada ölen gençlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

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