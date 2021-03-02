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'in Rüzgar Caddesi’ndeki ağaçlar yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde refüj ve orta refüjlerde yer alan deforme olmuş ve ömrünü tamamlayan ağaçları yenileriyle değiştiriyor. Ekipler, son olarak Bahçelievler Mahallesi Rüzgar Caddesi’ndeki ağaçları yenilemek için harekete geçiyor.

Balıkesir'in Rüzgar Caddesi’ndeki ağaçlar yenilenecek
İHA

02.03.2021, 18:38

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir genelinde deforme olmuş, ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan ağaç ve bitkilerin sökümünü yaparak sökülen ağaçların üretim seralarında ıslahına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi daha önce; Bandırma Caddesi, Çengel Caddesi ve Savaştepe Caddesi'nde benzer bir çalışma yapmıştı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, şimdi de Bahçelievler Mahallesi Rüzgar Caddesi'nde ömrünü tamamlayan Top Akasyaların yerine hoş kokusu ve güzel görünümüyle ıhlamur ağaçlarının dikimi için çalışmaları başlatacak.

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