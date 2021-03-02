Pes etmedi, herkese umut oldu

BALIKESİR'DE geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve koltuk değneklerine mahkum kalan öğretmen Tuba Bulat, mesleğine devam edebilmek için mücadelesinden vazgeçmedi. Bulat, yaşadıklarını insanlara umut olması için "Koltuk Değneğim" isimli kitabında anlattı. Umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Bulat, "Mücadele etmenin sonu yok, insanlardan hiçbir şekilde pes etmemelerini rica ediyorum" dedi.

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