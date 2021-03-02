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Haberler Balıkesir Uyuşturucuda "gel-al" indirimi!

Uyuşturucuda "gel-al" indirimi!

’ta kullanmak ve imal etmekten 22 suç kaydı bulunan A.T, bir gence uyuşturucu satarken yakalandı. A.T’nin kısıtlama günlerinde uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi.

Uyuşturucuda gel-al indirimi!

2.3.2021

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik ekipleri ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Uyuşturucu kullanmak ve imal etmekten 22 ayrı suç kaydı bulunan A.T. (29), kısıtlama günlerinde uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. A.T'nin uyuşturucuyu evinden gelip alan müşterilerine indirim yaptığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde uyuşturucu satışı yapıldığı ise vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıktı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde A.T'nin evine girip çıkanın çok olmasından şüphelenen vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri evde yaşayan kişinin, uyuşturucudan 22 suç kaydı bulunan A.T. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahkeme kararı ile operasyon için düğmeye basan polis, A.T'yi bir gence uyuşturucu satarken suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan A.T'nin uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

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