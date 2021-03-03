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Haberler Balıkesir Ayvalık'ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı

Ayvalık'ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı

'in Ayvalık ilçesinden 'ın 'na gitmeye çalışırken 'nda mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvalık'ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı

03.03.2021, 13:05

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarından bir grup sığınmacının lastik botla denize açıldıktan sonra Güneş Adası'nda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı.

Botla bölgeye hareket eden ekipler, 33 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

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