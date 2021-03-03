Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarından bir grup sığınmacının lastik botla denize açıldıktan sonra Güneş Adası'nda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı.
Botla bölgeye hareket eden ekipler, 33 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Ayvalık'ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.