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'da yeni korona yasağı! Hastaneye gidecekler dikkat

'in ilçesinde vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla 'ne MHRS randevusu olmayan ve 18 yaş altında olup da muayene amacıyla gelmeyen kişiler alınmamaya başladı.

Bandırma'da yeni korona yasağı! Hastaneye gidecekler dikkat
İHA

04.03.2021, 15:45

Bandırma'da korona virüs vakalarında meydana gelen artış nedeniyle her geçen gün yeni önlemler alınmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Muayene Hekim Randevu Sistemi(MHRS)'den randevu almadan gelen hastalar ile muayene amacı olmadan gelen 18 yaş altı vatandaşların içeri alınmamasına karar verildi.

Böylelikle hastanedeki ayakta tedavi edilebilen hasta sayısının sınırlandırılması ve muayene olmak amacının dışında hastaneye gelişlerin önüne geçilmeye çalışılacağı öğrenildi. Hastaneye ayrıca ziyaretçi girişleri de sınırlandırılacak.

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