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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

'in ilçesinde, 'ın 'na gitmeye çalışan 36 sığınmacı, ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı
AA

06.03.2021, 09:20

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların bindikleri lastik bot Ayvalık açıklarında su almaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla kurtarılan sığınmacılar, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

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