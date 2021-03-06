Haberler Balıkesir Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.