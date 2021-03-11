Aşırı hız yapan sürücü farları da yakmamış

Balıkesir'in Gönen ilçesinde biber yüklü traktörün römorkuna otomobili ile arkadan çarparak hurdaya dönen araçta 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Duygu Evyapan ile 20 yaşındaki Sinem Mert'in feci şekilde ölümüne yol açan sürücü Hüseyin Keçecioğlu (23) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Sürücülerin tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren genç kızların aileleri olayın kaza değil, cinayet olduğunu savundu. Bilirkişi raporunda römorka arkadan çarpan sürücü Keçecioğlu'nun otomobil farlarını yakmadan aşırı hız yaptığı, emniyet kemeri yerlerinde kemer tokası takılı olduğu ortaya çıktı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede otomobil sürücüsü Hüseyin Keçecioğlu ile traktör şoförü Ali Osman Aydeniz hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bilirkişi raporunda da çarpıcı detaylar dikkat çekti. Römorktaki ikaz ışıklarının arızalı olduğu, yanmadığı belirlenirken, traktöre arkadan çarpan otomobil sürücüsü Hüseyin Keçecioğlu'nun aracının farlarını yakmadan yolda seyrettiği ortaya çıktı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen Keçecioğlu'nun emniyet kemeri yerinde emniyet kemeri tokası takılı olduğu, kazada genç kızların takla araçtan dışarı savruldukları kaydedildi.

METİN BURMALI