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Haberler Balıkesir Poşette bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü

Poşette bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü

Poşette bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü

16.3.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cesedinin ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin 20 yaşındaki E.A. olduğunu belirledi. Yenimahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli genç kızı gözaltına aldı. Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A'nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Ayvalık Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A. tutuklandı.

SUAT SALGIN

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