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Haberler Balıkesir Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu

Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu

’in ilçesinde, sevimli bir yunus balığının kürek sporcusu kadın bayan ile kurduğu iletişim ilgiyle karşılandı. Ayvalık’ta sporcusu , bu sporu yaparken sık sık karşılaştığı ve yarıştığı bir yunus balığı ile dostluk kurmayı başardı. O anların yürek ısıtan görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu
İHA

16.03.2021, 18:24

İlçenin iç denizi olarak bilinen Çamlık-Paşalimanı ile Kırlangıç mevkii açıklarında kürek sporu yapan Yılmaz'ın bu bölgede üç tane olduğunu söylediği yunuslardan bir tanesi ile olan ilişkisi yürekleri ısıttı.

Yunus balığının kürek sporcusu kadın ile şaşırtan dostluğu

Yaklaşık üç metrelik yunus balığının kürek çekerken kendisini takip ettiğini ve çevresinde dolaştığını kaydeden Bilge Yılmaz, "Son derece insancıl olan bu sevimli yaratıkla her defasında iletişim kurmaya çalışıyorum. Sanki söylediklerimi anlıyormuşçasına hareketler yapan yunus balığı yanıma kadar yaklaşıyor ve bana dostluk mesajları veriyor. Bu durum sosyal medya aracılığıyla çektiğim videoda da zaten son derece net olarak görünüyor" dedi.

Yunusların insanlarla iletişim kurabildiğine dikkat çeken Bilge Yılmaz, kürek çekerken yarıştığı yunus ile arkadaşlığını pekiştirebilmek için bundan sonra kanosunda yem ve sardalya balığı bulunduracağını ifade etti.

Yılmaz, deniz dünyasının en sevimli canlılarından biri olan yunusu elleriyle beslemeyi planladığını, böylece onunla daha sıkı dostluk kurmaya çalışacağını söyledi.

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