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Haberler Balıkesir Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

'in ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

'in ilçesine bağlı kırsal 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
AA

17.03.2021, 14:22

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mestanlar'da bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

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