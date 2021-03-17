Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mestanlar'da bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

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