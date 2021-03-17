Edremit'te gün yüzüne çıkan tarihi ramazan topu müzede sergilenecek

Edremit Belediyesi, Osmanlı döneminde çeşitli savaşlarda kullanılan bir topu, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ne teslim etti. Uzun yıllar ramazanda iftar saatini bildirmek için kullanılan ve 'Ramazan Topu' olarak bilinen top daha sonra bir depoda kaderine terk edildi. Topun bakım ve onarımının ardından ziyarete açılacağı bildirildi.





ROMANLARA KONU OLDU



Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, topun tarihi hakkında ayrıntılı bilgi toplamaya başladıklarını belirterek asıl ününü cumhuriyet döneminde kazandığını söyledi. Canlı, "Sabahattin Ali'nin 'Kuyucaklı Yusuf' ve Edremitli yazar Fatma Bölek Gürel'in 'Ölmez Ağacının Evi' romanına konu olan 'Ramazan Topu' bakımı yapıldıktan sonra müzede, kentin kültürel değerleri arasında yerini alacak. Top, bundan sonraki dönemde de kentin yaşayan hafızası olarak sergilenecek" dedi.





KENTİN ORTAK HAFIZASI MÜZEDE



Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Sorumlusu Cumhur Dokur ise, topun kentin ortak hafızasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Yaptıkları araştırmaya göre 1811'de Almanya'da kurulan Friedrich Krup firmasının ürettiği ilk toplardan olduğunu söyleyen Dokur şunları anlattı:



"Bu topları, tarihte daha çok Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı ordusu kullandı. Ancak uzun yıllar Edremit'in kent hafızasında yerini almış olan tarihi bir toptur. Edremit'te Çanakkale ve Kuvai Milliye kahramanlarını sembolize eder. Cumhuriyet döneminde ise bir şehir rengi olarak iftarlar, bu topun patlamasıyla açılırdı. Şehrin kurtuluş günü 9 Eylül'de ise halka teşhir edilirdi. Topun tarihi ve kullanıldığı alanlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Osmanlı döneminden kaldığı çok belli. Topun üzerinde Osmanlıca envanter kayıtları bulunuyor. Tarihimizin ve şehitlerimizin anısına biz de topa gereken değeri verip, artık müzede sergileyeceğiz."