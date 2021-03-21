Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı

Balıkesir Valiliği'nden alınan bilgiye göre; Bigadiç İlçesine bağlı Elyapan Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20.03.2021 Cumartesi günü saat 24'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı.