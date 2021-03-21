Balıkesir Valiliği'nden alınan bilgiye göre; Bigadiç İlçesine bağlı Elyapan Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20.03.2021 Cumartesi günü saat 24'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı.
Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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