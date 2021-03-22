  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Polisten 'huzur' operasyonu; 21 şüpheli yakalandı

Polisten 'huzur' operasyonu; 21 şüpheli yakalandı

'de polis ekipleri asayiş uygulamasında 7 aranan şahsı, ve uyuşturucu operasyonlarında da 14 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 12,24 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 4,73 gram bonzai, 651,87 gram esrar, 30 adet kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.

Polisten 'huzur' operasyonu; 21 şüpheli yakalandı
İHA

22.03.2021, 16:51

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik 21.03.2021 tarihinde yapılan 9 ayrı çalışmada Balıkesir il merkezi, Bandırma, Bigadiç, Edremit ve Erdek ilçelerinde 14 şüpheli şahıs yakaladı. 1 şahıs sevk edildiği tutuklanırken, 13 şahıs ise serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 12,24 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 4,73 gram bonzai, 651,87 gram esrar, 30 adet kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık ve Edremit İlçelerinde 21.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanırken, ve 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 15 adet, fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polisten 'huzur' operasyonu; 21 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.