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Teknokent büyümeye devam ediyor

İş hayatını ’de yürüten Balıkesirli İş İnsanı Ahmet Dasman katma değeri yüksek, ihracata yönelik ürün geliştirmek ve nitelikli istihdam hedefiyle Teknokent’te yerini aldı. Dasman, ’te dondurularak kurutma metodu ile bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaların Ar-Ge çalışmalarını yaparak vücudun metabolizmasını değiştiren gıdaların üretimini gerçekleştirecek.

Balıkesir Teknokent büyümeye devam ediyor
İHA

23.03.2021, 17:46

Balıkesirli iş insanı Ahmet Dasman Balıkesir Teknokent'te yürüteceği Ar- Ge projesi ve hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "Her şey bağışıklık sistemi ile başlar. Bu nedenle, dondurularak kurutma (Freeze-Dry) metodu ile Beta Glukan, Kolajen gibi etken maddeler ile bağışıklık sistemini güçlendirici Probiyotik ve Prebiyotik içerikli gıda ürünlerinin Ar-GE çalışmaları yapacağız.

Zeytin, meyve, sebze ve bitkilerden oluşan sağlıklı cipsler ile birlikte drop ürünler düşük karbonhidrat, yeterli protein ve yüksek yağ içerikli, vücudun metabolizmasını değiştiren ketojenik terapi gıdaları üretilecek. Ayrıca Freeze-Dry (Dondurularak Kurutma) teknolojileri konusunda firmalara danışmanlık ve içerik geliştirme programları yapılacaktır. Balıkesir'e ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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