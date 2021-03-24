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Haberler Balıkesir Balıkesir’de 54 kişiye zorunlu karantina

’de 54 kişiye zorunlu

tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında, 100 bin kişide görülen 288,16 vaka ortalamasıyla, vaka oranı en yüksek 4’üncü il olan ’de denetimler aralıksız sürüyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.

Balıkesir’de 54 kişiye zorunlu karantina
DHA

24.03.2021, 18:18

Vali Hasan Şıldak ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele, toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir.

Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymuyor.

Bugün itibariyle, bu sebepten dolayı 54 kişi, Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tutuluyor.

Mutasyonlu virüsün ilimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde, herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum."

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