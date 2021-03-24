Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde iki katlı evin ikinci katında oturan 76 yaşındaki İbrahim Karademir, balkondan düştü. Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karademir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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