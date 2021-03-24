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Haberler Balıkesir Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

24.3.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde iki katlı evin ikinci katında oturan 76 yaşındaki İbrahim Karademir, balkondan düştü. Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karademir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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