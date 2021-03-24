Pınar Adası’na sığınan 36 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bulundukları lastik botun arıza yapması üzerine Pınar Adası'na çıkan 36 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 7 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

■ SUAT SALGIN