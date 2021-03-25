BALIKESİR'İN Altıeylül ilçesinde, camcı dükkanındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı. Anne G.D. (27), 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D, tabancayı almak istedi. G.D, silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
■ SUAT SALGIN
5 yaşındaki çocuk annesini vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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