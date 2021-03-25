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Haberler Balıkesir 5 yaşındaki çocuk annesini vurdu

5 yaşındaki çocuk annesini vurdu

5 yaşındaki çocuk annesini vurdu

25.3.2021

BALIKESİR'İN Altıeylül ilçesinde, camcı dükkanındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı. Anne G.D. (27), 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D, tabancayı almak istedi. G.D, silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ SUAT SALGIN

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