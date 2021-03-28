Balıkesir’de operasyon: 31 şüpheli gözaltında

BALIKESİR'DE polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 13 uyuşturucu madde şüphelisi ve çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalanırken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u ceza evine gönderildi. Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma, ve Ayvalık'ta yapılan 6 ayrı çalışmada ayrıca 799 adet sentetik hap, 5.32 gram esrar, 0.50 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

KIRKLARELİ'NDE çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Üsküp'te yaşayan E.S, aralarında husumet bulunan Cevat Paşa mahallesindeki bakkal işletmecisi Erdinç Oran'ın yanına gitti. Konuşmak için dışarı çıkan ikili arasında çıkan tartışmanın ardından E.S, Oran'ı kasığından bıçakladı. Kırklareli Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Oran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan E.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.