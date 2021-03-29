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'de ambulans görevlisinin zor anları

ambulansında görevli genç, başına gelen olay yüzünden itfaiyeden yardım istemek zorunda kaldı. Arı tarafından parmağı sokulan genç, şişen parmağındaki yüzük sebebiyle rahatsız oldu. Parmağındaki nişan yüzüğünü bir türlü çıkaramayınca da, bu tip vakaların çözüm noktası olan itfaiye ekipleri yüzüğü keserek çıkarttı.

Balıkesir'de ambulans görevlisinin zor anları
DHA

29.03.2021, 18:07

Edremit ilçesinde yaşayan 112 Acil Servis ambulansında görevli Gökhan Aydoğan'ın parmağını arı soktu.

Aydoğan, şişen parmağındaki nişan yüzüğünü çıkartamayınca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Balıkesir'de 112 Acil Servis görevlisi Gökhan Aydoğan'ın arı sokması sonucu şişen parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri, Aydoğan'ın parmağından yüzüğü keserek çıkarttı.

Aydoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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