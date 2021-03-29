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Balıkesir'de ambulans görevlisinin zor anları

112 Acil Servis ambulansında görevli genç, başına gelen olay yüzünden itfaiyeden yardım istemek zorunda kaldı. Arı tarafından parmağı sokulan genç, şişen parmağındaki yüzük sebebiyle rahatsız oldu. Parmağındaki nişan yüzüğünü bir türlü çıkaramayınca da, bu tip vakaların çözüm noktası olan itfaiye ekipleri yüzüğü keserek çıkarttı.