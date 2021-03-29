Edremit ilçesinde yaşayan 112 Acil Servis ambulansında görevli Gökhan Aydoğan'ın parmağını arı soktu.
Aydoğan, şişen parmağındaki nişan yüzüğünü çıkartamayınca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Balıkesir'de 112 Acil Servis görevlisi Gökhan Aydoğan'ın arı sokması sonucu şişen parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
İtfaiye ekipleri, Aydoğan'ın parmağından yüzüğü keserek çıkarttı.
Aydoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir'de ambulans görevlisinin zor anları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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