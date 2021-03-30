  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu

merkezli ve 'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Balıkesir merkezli Edremit, ve illerinde 13 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu
İHA

30.03.2021, 13:45

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan delillendirme yakalamalarında; Balıkesir il merkezinde 5, Edremit ilçesinde 3, Bursa ilinde 4 ve İzmir ilinde 1 şüpheli olmak üzere 13 şüpheli şahsa operasyon düzenlendi. Hedeflenen 13 şahıstan 9'u gözaltına alınırken 4 şüphelinin aranması devam ediyor.



Yapılan operasyonda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet 9 mm fişek, 11 adet 34'lük av fişeği, 15 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız 7x65 tabanca ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.