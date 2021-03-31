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Haberler Balıkesir Manyas Kuş Cenneti misafirlerini ağırlamaya başladı

misafirlerini ağırlamaya başladı

sınırları içinde 1959 yılında Milli Park ilan edilen , 2021 yılında ilk göçmen kuşları ağırlamaya başladı. Manyas Kuş Cenneti’nde yüzlerce ak pelikan (Pelecanus onocrotalus) yuva yapmaya başladı.

Manyas Kuş Cenneti misafirlerini ağırlamaya başladı
İHA

31.03.2021, 14:54

Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya göç eden su kuşlarının ana göç yolu üzerinde bulunan Manyas Kuş Cenneti göç sezonu boyunca tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Göç yolu üzerinde bulunan Manyas Kuş Cenneti binlerce su kuşunun buradaki ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaparak büyük kuluçka kolonilerini barındırmakla biliniyor.

2021 yılı göç sezonunun başlamasıyla birlikte Manyas Kuş Cenneti de misafirlerini ağırlamaya başladı. Bir sonraki göçe kadar Manyas Kuş Cenneti'nde konaklamak üzere bölgeye ak pelikanlar akın etti. Ak pelikanlarla birlikte karabatakların da geldiği görülen Manyas Kuş Cenneti üreme döneminde ziyaret edilemiyor.

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