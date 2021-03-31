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Haberler Balıkesir Marmara adasında Pitbull dehşeti

adasında dehşeti

'in ilçesinde, cinsi köpek, cinsi köpeği paramparça etti. Yaşanan olayı vahşet olarak değerlendiren vatandaşlar, saldırgan özelliği ile bilinen Pitbull cinsi köpeği bağlamadan serbestçe dolaştıran elektrik işletme şefliği çalışanlarına büyük tepki gösterdi.

Marmara adasında Pitbull dehşeti

31.03.2021, 17:32

İddiaya göre, elektrik şefliği bahçesinde bakılan Pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından serbest olarak dolaştırıldığı sırada Marmara iskelesinde bakılan Golden cinsi köpeği boğarak öldürdü.

Pitbulun bu saldırısını engellemek için iskelede bulunan vatandaşların büyük çaba harcamasına rağmen saldırıya uğrayan Golden cinsi köpeğin öldürülmesine engel olunamadı.

Yaşanan olayı vahşet olarak değerlendiren vatandaşlar, saldırgan özelliği ile bilinen Pitbull cinsi köpeği bağlamadan serbestçe dolaştıran elektrik işletme şefliği çalışanlarına büyük tepki gösterdi. Polis iskelede yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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