‘Kendilerine tapıp insanlığı öldürüyorlar’

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "İl Göç Müdürleri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı'nın göçmen politikasını sert bir dille eleştirdi.



GÖÇMENDEN KORKUYORLAR

Göç sorununun insanlık için büyük bir imtihan olduğuna vurgu yapan Soylu, "Biz bu imtihanda başı dik şekilde duruyoruz. Avrupa'nın ülkelerine girmek isteyen insanlara neler yaptığını görüyoruz. Dünya da görüyor. Kendi medeniyetlerinin şahikalarına taptıkları için insanlığı öldürüyorlar" dedi Türkiye'nin dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi olduğuna da vurgu yapan Soylu, "Suriye'de 10 yıldır gördüklerimiz, sırt dönme, göçmenleri çırılçıplak elleri kelepçeli denize atmak... Virüsten korkmayan Batı, göçmenden korkmuştur. Biz insanlara ölümden kaçarken kucak açtık. Batı gibi sömürmedik. Bu politika insanlığa yakışan bir politikadır. Üzüntüm şudur, muhalefet bizi eleştirdiği kadar göç konusunda Batı'yı eleştirmiyor. Onları hala efendi görüyor" dedi.