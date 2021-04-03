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Haberler Balıkesir Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

için kuvvetli rüzgar ve uyarısı

haberi... 2. Bölge Müdürlüğü ve çevresi için Pazar günü sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve uyarısı yaptı. Fırtına sebebiyle yaşanacak aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istendi.

Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

03.04.2021, 18:44

Meteoroloji Balıkesir ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaparak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden, 05.04.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer kısa süreli ve kuvvetli olmak üzere fırtına (40-60 km/sa, yer yer 60-90 km/saat)olacağı ve bu nedenle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi."

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günün sabah saatlerinde başlayacağı ve Pazartesi günü öğle saatlerinde sona ereceği açıklandı.

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