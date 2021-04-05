Edinilen bilgiye göre, kaza İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi.
10 N 75.. plakalı Hyundai marka kamyonet, yokuş aşağı inerken yağmurda kayganlaşan yolda kayarak dar ara sokağa uçtu. Kamyonetin yan yattığı kazadan sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kamyonet çağrılan vinçle düştüğü dar sokaktan kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Edremit'te kayan kamyonet dar sokağa uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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