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'te kayan kamyonet dar sokağa uçtu

’in ilçesinde yağmurlu havada kayan kamyonet, dar ara sokağa uçtu. Aracın yan yattığı kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Edremit'te kayan kamyonet dar sokağa uçtu
İHA

06.04.2021, 00:33

Edinilen bilgiye göre, kaza İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi.

10 N 75.. plakalı Hyundai marka kamyonet, yokuş aşağı inerken yağmurda kayganlaşan yolda kayarak dar ara sokağa uçtu. Kamyonetin yan yattığı kazadan sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kamyonet çağrılan vinçle düştüğü dar sokaktan kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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