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Haberler Balıkesir Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında ’ın 'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, tarafından kurtarıldı.

Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

06.04.2021, 17:19

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Çıplakada açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkarıldı.

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