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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, ’in ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları üzerine karantinaya alındı. Mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.

Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!
DHA

06.04.2021, 11:24

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, barikat kurarak bazı istisnalar dışında mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.

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