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Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları üzerine karantinaya alındı. Mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.