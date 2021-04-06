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Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil alev alırken, sürücü yanan otomobilin içerisinde kaldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan polisler bir faciayı önleyerek yaralanan sürücüyü kurtardı, yangını söndürdü.

Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti
İHA

07.04.2021, 01:10

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesinde Çevreyolu Caddesi'nde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 10 U 4169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motor kısmından alev alan araca ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

Araç yangını büyümeden kontrol altına alınırken, kaza sonrası yaralanan sürücü B.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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