Su alan bottaki 8 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri teknenin, su alması nedeniyle batmaya başlamasıyla sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti. Cunda Adası'na getirilen 8 göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

■ SUAT SALGIN