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Haberler Balıkesir Su alan bottaki 8 göçmen kurtarıldı

Su alan bottaki 8 göçmen kurtarıldı

Su alan bottaki 8 göçmen kurtarıldı

8.4.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri teknenin, su alması nedeniyle batmaya başlamasıyla sürüklenen 8 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botlar yetişti. Cunda Adası'na getirilen 8 göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

■ SUAT SALGIN

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