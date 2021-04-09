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polisinden huzur operasyonu

polis ekipleri il genelinde huzuru sağlamak amacıyla yaptıkları asayiş operasyonlarında 6 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2'i tutuklandı. Polisin uyuşturucu şüphelilerine yönelik huzur operasyonlarında ise 12 şüpheli göz altına alındı.

Balıkesir polisinden huzur operasyonu
İHA

09.04.2021, 18:15

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit, Erdek, ve Havran İlçelerinde 08.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 6 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 10 adet fişek ele, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 22 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 08.04.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Susurluk, Bandırma, Ayvalık ve Edremit İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 12 şüpheli şahıs göz altına alındı.

2 şahıs adli makamlara mevcutlu sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, yakalanan 10 şahıs ise hakkında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 6,71 gram esrar, 18,59 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL para ele geçirildi.

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