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Haberler Balıkesir Kazdağları’ndan eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

’ndan eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

’na onlarca yıl aradan sonra nisan ayında kar yağdı. Kazdağları’nın beyaz güzelliği havadan görüntülendi. sonrasında doğaseverler bölgeye büyük ilgi gösterdi.

Kazdağları’ndan eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi
İHA

09.04.2021, 16:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 16:34

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından Kazdağları tekrar beyaza büründü. Kazdağları'nda kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreyi aştı.

Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Kazdağları'nın kar yağışı sonrasında beyaz güzellikleri havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları büyüledi. Balıkesir'in Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında doğaseverler bölgeye büyük ilgi gösterdi.

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