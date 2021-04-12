Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli daha yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 15-16 Temmuz 2016'daki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma doğrultusunda, 4 görevde, biri ihraç 5 subay, terhis olan 1 yedek subay, ikisi görevde 4 astsubay, biri emekli ve biri ihraç iki uzman erbaş olmak üzere 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Ankara, Balıkesir, Erzincan, İstanbul, Mardin, Kilis, Şırnak ve KKTC'de eş zamanlı düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 21 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da 29 Mart'a düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 21'i yakalanmış, bir zanlının tutuklu olduğu belirlenmişti.