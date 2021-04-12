Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Edremit -Balıkesir kara yolu Şapçı rampalarında meydana geldi.
Ceren Ö. idaresindeki 52 KD 698 plakalı Peugeot 206 marka araç beton bariyere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazaya polis, sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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