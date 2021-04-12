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Haberler Balıkesir Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

'in ilçesinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtan kadın sürücü yara almadan kurtuldu.

Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İHA

12.04.2021, 17:37

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Edremit -Balıkesir kara yolu Şapçı rampalarında meydana geldi.

Ceren Ö. idaresindeki 52 KD 698 plakalı Peugeot 206 marka araç beton bariyere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazaya polis, sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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